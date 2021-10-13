Следственный комитет проверит жалобу из Челябинска о выселении участковых полиции

За сотрудников органов уже вступилась омбудсмен Юлия Сударенко

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу из Челябинска на выселение полицейских из служебных квартир. Об этом в среду, 13 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«В связи с обращениями в СМИ к руководству СК России сотрудников и ветеранов полиции Челябинска, которые заявили о злоупотреблениях в распределении жилья, построенного по целевой программе для сотрудников, Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Решетникову организовать процессуальную проверку и представить доклад», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 15 челябинских участковых перед выходом на пенсию не могут приватизировать служебное жилье, выданное им еще в нулевых. Квартиры оказались в собственности города.

За участковых уже вступилась уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Изучив огромный массив информации, пришла к выводу, что государство несвоевременно исполняет взятые на себя социальные обязательства. Я не выявила нарушений в действиях органов местного самоуправления города Челябинска. Однако, руководствуясь принципами справедливости и гуманности, сегодня направила главе города Челябинска рекомендации по принятию мер, направленных на недопущение выселения участковых, уволившихся из органов внутренних дел, и их семей из занимаемого ими жилья. Считаю, что люди, не являющиеся участниками межбюджетных отношений, не должны быть заложниками данной ситуации», — заявила Юлия Сударенко.

Ранее мэрия предложила обиженным полицейским проживать в квартирах на условиях социального найма. А с теми, кто вот-вот выйдет на пенсию, пообещала обсудить проблему отдельно.