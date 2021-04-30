Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели подростка на карьере в Копейске

Мальчик вместе с младшим братом купались без присмотра взрослых

В Челябинской области началась доследственная проверка по факту гибели подростка в одном из карьеров Копейска. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

Днем 29 апреля 2021 года в полицию поступила информация о том, что в водоеме Копейска утонул 12-летний мальчик.

По предварительным данным, мальчик с 7-летним братом пошел купаться в карьер, который находится недалеко от дома. Увидев, что старший брат тонет, младший побежал за взрослыми. Ребенка достали из воды, но реанимационные мероприятия не помогли.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в региональном СКР.

Напомним, в четверг, 29 апреля, в карьере бывшей шахты Октябрьская (г. Копейск) утонул подросток. Извлек ребенка из воды мужчина, который в момент трагедии находился на своем участке в садоводческого товарищества «Юбилейный». Через 5 минут после звонка на номер «112» приехали медики, которые в течение часа пытались спасти мальчика, но реанимировать его не удалось.