Следственное управление СК по Челябинской области возглавил Алексей Колбасин

Полковник юстиции официально вступил в должность

Руководителем следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области назначен полковник юстиции Алексей Колбасин. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Известно, что до приезда в Челябинск Алексей Колбасин работал заместителем начальника следственного управления СКР по Свердловской и Нижегородской областям. В апреле 2023 года его перевели в Челябинск, где он некоторое время работал врио руководителя следственного управления СКР по региону. В конце 2023 года Алексея Колбасина перевели в Самарскую область, где он временно возглавлял ведомство. После он вернулся в Челябинск.