Следователи заинтересовались отсутствием воды в микрорайоне Чебаркуля

На жилой территории работает только одна водоразборная колонка

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал у челябинских подчиненных доклад по проверке в Чебаркуле, жители которого пожаловались на отсутствие централизованного водоснабжения. Как сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства, в одном из городских микрорайонов работает всего одна водоразборная колонка, но брать оттуда воду затруднительно. Из колонки, «запитанной» из местного озера, бежит мутная вода, а власти предлагают горожанам возвести водопровод за свой счет.

«В настоящее время из-за паводков она стала мутной, поскольку очистные сооружения не модернизированы, а местная администрация предлагает построить водопровод к жилым домам за счет средств жителей. В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка», — отмечают в СК РФ.

Глава следственного комитета теперь ждет доклад о предварительных и окончательных результатах этой проверки от руководителя регионального следственного управления Петра Решетникова. Также следователям предстоит принять меры к восстановлению прав граждан.

На контроле у председателя СК России также находится проверка обращений жильцов аварийных домов на Копейском шоссе и улице Уральской в Челябинске. Они пожаловались, что чиновники не принимают мер к переселению, хотя их дома попадают под действие программы комплексного развития территорий. Тем не менее проект застройки до сих пор не разработан.

Еще одна история, которую проверяют следователи, касается дворового проезда у жилого дома на улице Воровского. Жильцы перекрыли машинами проезд во двор, чтобы помешать строительству нового проезда: они опасаются, что водители будут злоупотреблять возможностью проехать по этой дороге для объезда пробок.