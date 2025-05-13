Следить за давлением нужно с 30 лет

Врач из Челябинска Ольга Агеева рассказала, почему это важно

Единственный способ распознать гипертонию — измерить давление. В норме у взрослого человека оно должно составлять около 120/80 мм рт. ст. Отклонение от таких показателей может свидетельствовать о заболевании, говорит главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

В современном мире каждый третий взрослый человек имеет повышенное давление. Среди симптомов гипертонии — головная боль, общая слабость, тошнота, головокружение. Впрочем, гипертония нередко протекает бессимптомно.

«Человек может не чувствовать повышения артериального давления, но при этом у него ухудшается состояние сосудов, что приближает инсульт. Лучшая профилактика сосудистой катастрофы — отказ от курения и алкоголя, увеличение физической активности и здоровое питание», — говорит Ольга Агеева.

Кстати, давление начали измерять в 1733 году. Причем впервые его оценили у лошади. Давление человека впервые измерили только в 1856 году во время ампутации ноги пациенту — это сделал французский хирург Фавр.

Измерить давление можно в своей поликлинике по месту жительства, у терапевта или во время диспансеризации.