Слабый ветер и утренние туманы ожидаются в Челябинской области 20 февраля

Утро выдастся морозным, днем воздух прогреется

Сегодня, 20 февраля, в Челябинской области сохранится маловетреная и солнечная погода. В температурном плане без изменений: синоптики обещают от −7 до −15°C. Рассказываем подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

Градусники в Челябинске покажут около −10°C. Солнечно, осадков не предвидится. Ветер неустойчивый, около 1,5 метра в секунду.

Температура в Магнитогорске, Пласте и Еманжелинске составит −13°C. Переменная облачность. Ветер северного направления, слабый.

В Миассе — ясно и −10°C. Ветер южный, до 2 метров в секунду.

Столбики термометров в Златоусте приблизятся к −9°C. День выдастся солнечным. Ветер юго-восточного направления, слабый.

В Верхнеуральске будет около −14°C. Малооблачно. Ветер северный, до 2 метров в секунду.

Солнечная погода установится в Трехгорном, Карабаше, Нязепетровске и Кыштыме. Ожидается около −8°C. Ветер северо-западного направления, слабый.

В целом градусники в регионе покажут от −7 до −12°C, в низинах столбики термометров зафиксируются на −15°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. В утренние часы местами туман и изморозь. На дорогах гололед. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду. Юг региона окажется под воздействием северо-восточного ветра, от 3 до 8 метров в секунду.