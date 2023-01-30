Слабый ветер и туман прогнозируют в Челябинской области

Резкого понижения температуры синоптики не обещают

Сегодня, 30 января, в Челябинской области обещают комфортную погоду: около −10 градусов и переменную облачность. Сильного ветра синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

В утренние часы в Челябинске столбики термометров приблизятся к отметке −18°С, днем температура воздуха установится в пределах от −6 до −8°С. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3 — 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня синоптики также обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Утром будет около −15°С, в низинах заметно холоднее, в горных районах прогнозируют до −12°С. Возможны туман и изморозь. Днем столбики термометров поднимутся до 5 — 10 градусов со знаком минус. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.