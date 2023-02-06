Слабый ветер и туман ожидаются в Челябинской области

Резкого перепада температур в регионе не прогнозируют

Сегодня, 6 февраля, в Челябинской области ожидается небольшой снег. День будет нехолодным: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают до −10 градусов.

Этим утром в Челябинске будет около −16°C, днем температура установится в пределах от −6 до −8°C. Облачно с прояснением, пройдет небольшой снег. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также пройдет небольшой снег. В утренние часы ожидается около −14°C, при прояснении синоптики прогнозируют ниже. В отдельных районах возможны туман и изморозь. Днем столбики термометров поднимутся до минус 5 — 10 градусов Цельсия, в низинах обещают до −13°C. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду.