Слабый ветер и небольшой снег прогнозируют в Челябинской области 6 февраля

Утренние туманы и изморозь сохраняются

Сегодня, 6 февраля, в Челябинской области ожидается комфортная погода: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшой минус и слабый ветер.

В Челябинске — от −3 до −5°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Утром в низинах вероятен туман. Ветер восточной четверти, около 3 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около −7°C. Пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, около 4 метров в секунду.

В Миассе ожидается от −6 до −8°C. Осадков синоптики не обещают. Ветер восточного направления, слабый.

Температура воздуха в Златоусте достигнет −6°C. Пасмурно. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду.

В Южноуральске — от −5 до −7°C. Облачно с прояснениями. Ветер северо-восточного направления, слабый.

Столбики термометров в Трехгорном зафиксируются на −4…−7°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе будет варьироваться от −2 до −7°C. Переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. В утренние часы локально туман, гололед и изморозь. Ветер восточной четверти, от 1 до 6 метров в секунду.