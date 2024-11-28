Слабый ветер и небольшой минус ожидаются в Челябинской области 28 ноября

На дорогах сохраняется гололед

Сегодня, 28 ноября, в Челябинской области сохранится солнечная погода. Градусники почти повсеместно покажут небольшой минус. Ветер чуть усилится и будет северным, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ожидается от −1 до −3°C. День выдастся ясным. Ветер северной четверти, до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около −3°C. На протяжении всего дня солнце. Ветер северный, слабый.

Отметка на градуснике в Миассе зафиксируется на 0°C. Ясно. Ветер северного направления, слабый.

Воздух в Златоусте прогреется до +1°C. В первой половине дня ясно, во второй натечет облачность. Ветер восточный, до 2 метров в секунду.

Температура в Симе составит около −6°C. Облачно с прояснениями. Ветер также восточный, слабый.

Показания термометров в Бакале достигнут +3°C. Малооблачно. Ветер северо-восточный, до 2 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −1 до −6°C, в горных районах может потеплеть до +2°C. Малооблачно, осадков быть не должно. Местами гололедно-изморозевые явления. Ветер северной четверти, от 2 до 7 метров в секунду.