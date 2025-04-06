Слабый ветер и небольшой дождь ожидают жителей Челябинской области 6 апреля

Будет тепло

Сегодня, 6 апреля, день в Челябинской области выдастся теплым, местами даже жарким. Сильного ветра синоптики не обещают. В отдельных районах ожидается небольшой дождь. Рассказываем подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске сегодня днем температура воздуха поднимется до +15 градусов. Почти без ветра. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Магнитогорске воздух может прогреться до +18 градусов. Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

В Миассе потеплеет до +14 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь, к вечеру прояснится. Ветер слабый юго-западного направления.

В Златоусте день выдастся дождливым. Температура поднимется максимум до +13 градусов.

В Аше — без осадков и до +14 градусов. Ветер восточный, до 2 метров в секунду.

В целом в северной половине региона синоптики обещают от +11 до +16 градусов, в южной — от +15 до +20. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.