Слабый снег пройдет в Челябинской области 26 января

Градусники почти повсеместно покажут около −10 градусов

Сегодня, 26 января, в Челябинской области погода существенно не изменится: в регионе все так же будет слабый морозец, местами может пройти небольшой снег. Ветра почти не будет, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные погодные сервисы.

Температура в Челябинске поднимется до −8°С. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, около 2 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается около −10°С. Пасмурно, может пройти слабый снег. Ветер южного направления, слабый.

В Златоусте на градус выше и также слабый снег. Почти без ветра.

До −7°С температура поднимется в Карабаше. Переменная облачность, возможны слабые осадки. Ветер западный, до 2 метров в секунду.

В целом по области будет от −7 до −12°С, в низинах сохранится более холодная погода — до −15°С. Переменная облачность, вероятен слабый снег. Ветер неустойчивый, от 2 до 7 метров в секунду.