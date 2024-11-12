Слабый снег пройдет в Челябинской области 12 ноября

Местами сохранится порывистый ветер

Сегодня, 12 ноября, в Челябинской области ожидается пасмурная погода, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в регионе будет около 5 градусов со знаком минус, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух остынет до −4°C. Облачно с прояснением, слабый снег. Ветер западного направления, до 11 метров в секунду.

Показания термометров в Магнитогорске достигнут −4°C. В городе будет пасмурно, осадков не предвидится. Ветер западного направления, 4 метра в секунду.

До −4°C опустится температура в Миассе. День выдастся хмурым, небольшой снег начнется ближе к ночи. Ветер западный, около 5 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Златоусте зафиксируется на −5°C. Пасмурно, во второй половине дня умеренный снег. Ветер западный, до 5 метров в секунду.

В Бредах ожидается около −6°C и облачная погода с прояснениями. Ночью вероятен небольшой снег. Ветер западного направления, около 5 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе составит от −1 до −6°C. Облачно с прояснением, в отдельных районах синоптики обещают небольшой снег и слабые метели. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти, до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.