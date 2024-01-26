Слабый снег пройдет местами в Челябинской области 26 января

Умеренно морозная погода сохранится

Сегодня, 26 января, в Челябинской области на большей части территории столбики термометров покажут около −10 градусов. Где-то пройдет слабый снег, а где-то день будет солнечным. Ветер сохранится слабым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В городах и районах Челябинской области утром будет около −18 градусов, на юге температура будет чуть выше. Днем ожидается от −8 до −13 градусов. Облачно с прояснениями, на большей части территории без осадков. Ветер западного направления 2—7 метров в секунду.

В Челябинске утром синоптики также обещают до −18 градусов, днем воздух прогреется до −9…−11 градусов. Облачно с прояснениями, осадков не будет. Ветер западный слабый.