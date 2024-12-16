Слабый снег и шквалистый ветер прогнозируют в Челябинской области 16 декабря

Температура воздуха заметно поднимется

Сегодня, 16 декабря, в Челябинской области потеплеет, местами температура может подняться до −3°С. В большинстве районов пройдет слабый снег. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о штормовом ветре.

В Челябинске столбики термометров приблизятся к −4°С. В городе пройдет небольшой снег. Ветер южного направления, около 8 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Магнитогорске температура составит около −6°С. Небольшой снег. Ветер южный, до 10 метров в секунду.

Показания термометров в Златоусте также достигнут −6°С. Слабый снег на протяжении всего дня. Ветер южного направления, 5 метров в секунду.

Ашу накроет снегопад. В городе будет около −3°С. Ветер южного направления, до 7 метров в секунду.

В Кыштыме ожидается до −7°С. Пасмурно, слабый снег. Ветер южный, 6 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −3 до −8°С. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Синоптики предупреждают южноуральцев о метелях и гололеде. Ветер южного направления, от 8 до 13 метров, порывы до 20 метров в секунду.