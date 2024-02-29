Слабый снег и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Челябинской области

Но только в отдельных районах

Сегодня, 29 февраля, в отдельных районах Челябинской области может пройти небольшой снег. В целом синоптики обещают переменную облачность. Местами сохранится небольшой минус, а где-то столбики термометров вновь поднимутся до плюсовых значений. Рассказываем подробнее.

Этим утром температура воздуха в регионе составит около −9°C, местами ниже. Днем отметка на градуснике будет варьироваться от −1 до +4°C, в низинах опустится до −4°C. В районах, расположенных на крайнем севере области, прогнозируют снег. На остальной территории без осадков. Ветер западный, юго-западный 3—8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров приблизятся к −3°C, днем потеплеет до +4°C. Погода порадует отсутствием осадков. Ветер преимущественно западного направления 3—8 метров в секунду.