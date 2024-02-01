Слабый снег и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области 2 февраля

В большинстве городов и районов столбики термометров покажут около −10 градусов

В пятницу, 2 февраля, в Челябинской области ветер усилится. Слабый снег по-прежнему ожидается на большей части территории региона. Столбики термометров могут подняться до −4 градусов. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

В ночь на пятницу в Челябинске может похолодать до −15°C, днем температура поднимется до −10°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. В утренние часы местами возможен туман и изморозь. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске температура воздуха составит −9…−11 градусов Цельсия. Пройдет снег. Ветер преимущественно южного направления 4,3 метра в секунду.

В Миассе синоптики также прогнозируют около −11°C градусов и небольшой снег. Ветер будет слабым южным.

Столбики термометров в Златоусте установятся в пределах от −9 до −11°C. Ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный до 3,2 метра в секунду.

В Усть-Катаве температура будет варьироваться от −6 до −11°C. Возможны осадки в виде небольшого снега. Ветер слабый юго-восточного направления.

В Аше потеплеет до −4°C и пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду.

В целом в Челябинской области, по данным областного Гидрометеоцентра, в ночные часы отметка на градуснике будет показывать от −11 до −16°C, при прояснении опустится до −20°C. Днем будет от −5 до −10°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Возможны туман и изморозь. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.