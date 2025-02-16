Слабый снег и порывистый ветер ожидаются в Челябинске 16 февраля

По области местами также пройдут осадки

Сегодня, 16 февраля, утро в Челябинской области выдастся морозным, а к вечеру потеплеет и пойдет снег. День будет ветреным, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Челябинский Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске сейчас около −14°C, к вечеру воздух прогреется до −4°C. Преимущественно пасмурно, небольшой снег начнется около шести часов вечера. Ветер южный, до 7 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

В Сатке утром около −11°C, к вечеру потеплеет до −2°C. Слабый снег во второй половине дня. Ветер южный, до 6 метров в секунду.

В Аше температура в течение дня будет варьироваться в пределах от −3 до −6°C. Умеренный снег и сильный ветер.

В Трехгорном дневной перепад температур составит семь градусов — от −10 до −3°C. Тоже ветрено и снежно.

В целом по области синоптики обещают от −2 до −7°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на крайнем западе умеренный. Местами порывистый ветер до 17 метров в секунду и метели.