Слабый снег и гололед обещают синоптики в Челябинской области 30 октября

Температура воздуха поднимется чуть выше нуля градусов

Сегодня, 30 октября, в Челябинской области прогнозируют пасмурную погоду с небольшим снегом и слабым ветром. На большей части территории региона будет около нуля градусов, местами чуть выше, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске отметка на градуснике приблизится к +4°C. Облачно с прояснениями, ожидается слабый снег. Ветер южного направления, от 2 до 7 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске составит около +3°C. В первой половине дня пройдет дождь со снегом. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

До +2°C ожидается в Миассе. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южного направления, до 3 метров в секунду.

В Златоусте установится пасмурная погода. Дневной прогрев составит около +1°C. Ветер южный, слабый.

Показания термометров в Еманжелинске достигнут +3°C. Хмурое небо на протяжении всего дня. Ветер южного направления, 3 метра в секунду.

В целом температура в регионе установится в пределах от 0 до +5°C. Облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдут небольшие смешанные осадки. На дорогах локально гололедица. Ветер южной четверти, до 7 метров в секунду.