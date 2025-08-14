Слабый северный ветер и кратковременные дожди ожидаются в Челябинской области 15 августа

Тепла пока не будет

В пятницу, 15 августа, погода на Южном Урале почти не изменится. Но немного улучшится, поскольку ливней с градом синоптики уже не обещают. В остальном — все так же: кратковременные осадки и умеренно теплая погода со слабым северным ветром, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночная температура опустится до +10...+12 градусов. Днем воздух прогреется до +20. Облачно с прояснением, кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

По области предстоящей ночью похолодает до +7...+12 градусов. В дневное время температура поднимется до +17...+22 градусов. Кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах туманы. Ветер преимущественно северный, слабый, но с порывами до 13 метров в секунду.