Слабый плюс и переохлажденный дождь ожидаются в Челябинской области 13 октября

На дорогах будет скользко

Сегодня, 13 октября, день в Челябинской области начнется с гололеда на дорогах из-за осадков и утренних отрицательных температур, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет от +2 до +4°С. Ожидаются слабые осадки. Ветер юго-восточный, около 5 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске и Миассе — небольшой плюс и снег с дождем.

В Аше чуть теплее — градусники покажут +6°С. Захватите зонт: синоптики обещают дождь. Ветер восточный, слабый.

В Троицке и Трехгорном температура будет одинаковая — около +3°С. Но жителям первого циклон принесет дождь, второго — мокрый снег.

В Нязепетровске ожидается слабый минус. Во второй половине дня возможен дождь вперемешку со снегом. Ветер восточный, 5 метров в секунду.

В целом в регионе ожидается от −1 до +7°С. Облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, локально умеренный, а также переохлажденный дождь. В утренние часы местами гололед. Ветер преимущественно восточный, от 5 до 10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15 метров в секунду.