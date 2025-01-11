Слабый минус и отсутствие осадков прогнозируют в Челябинской области 11 января

Местами сохранится порывистый ветер

Сегодня, 11 января, в Челябинской области ожидается спокойная погода: осадков не будет, ветер прогнозируют слабым. Градусники покажут небольшой минус, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня будет максимум −3 градуса. Пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, до 2 метров в секунду.

В Магнитогорске также пасмурно, до −4 градусов. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

В Озерске чуть теплее — около нуля градусов. День выдастся хмурым, ближе к ночи возможен слабый снег. Ветер южный, слабый.

В Златоусте синоптики обещают до −2 градусов. Осадков не будет, как и солнца. Ветер западный, до 1,6 метра в секунду.

В целом по области температура воздуха будет варьироваться от 0 до −5 градусов. Облачно с прояснением, осадков не ожидается. Утром местами туманы и изморозь. Ветер преимущественно южный, от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.