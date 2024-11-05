Слабый минус и небольшой мокрый снег прогнозируют синоптики в Челябинской области

Порывистый ветер сохранится

Сегодня, 5 ноября, в ряде районов Челябинской области ожидается ненастная погода: синоптики обещают порывистый ветер и мокрый снег. Во второй половине дня осадки начнутся и в Челябинске. В большинстве городов будет небольшой минус, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около нуля градусов. Облачно с прояснением, небольшой мокрый снег. Ветер западного направления с переходом на юго-восточный, до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске воздух остынет до −2°С. День выдастся дождливым, с небольшим снегом. Ветер юго-восточный, до 4 метров в секунду.

В Миассе погода не удивит разнообразием: около −2°С и небольшой снег. Ветер южный, 4 метра в секунду.

Температура в Златоусте опустится до −4°С. Слабый снег усилится во второй половине дня. Ветер южного направления, 3 метра в секунду.

Градусники в Бредах покажут около нуля. Пасмурно, ночью начнется снегопад. Ветер южный, 6 метров в секунду.

В Верхнем Уфалее установится пасмурная погода. В городе ожидается около −3°С. Ветер южного направления, слабый.

В целом температура воздуха в регионе составит от −3 до +2°С. Облачно с прояснением, в отдельных районах пройдет снег, местами мокрый. На юго-западе осадки ожидаются умеренными. Ветер западный, юго-западный с переходом на юго-восточный, до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.