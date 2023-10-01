Слабый дождь и туман ожидаются в Челябинске 1 октября

Будет прохладно

Сегодня, 1 октября, в Челябинской области возможен слабый дождь. День будет прохладным — температура воздуха составит около +11 градусов, местами выше. Сильного ветра не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в первый октябрьский день будет облачно с прояснением, пройдет слабый дождь. Утром туман. Столбики термометров покажут около +13 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области обещают переменную облачность, местами пройдут небольшие дожди. Утром в отдельных районах туманы. Температура воздуха поднимется до плюс 11 — 16 градусов. Ветер северный с переходом на южный 2 — 7 метров в секунду.