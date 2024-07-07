Слабые дожди обещают синоптики жителям Челябинской области 7 июля

Жаркая погода сохранится

Сегодня, 7 июля, в Челябинской области воздух снова раскалится до +30 градусов. Ветер ожидается преимущественно слабый. Местами, в том числе в Челябинске, возможны небольшие кратковременные дожди. Об этом сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске температура воздуха поднимется до +27 градусов. Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В Миассе максимум +28 градусов и небольшой дождь. Ветер северо-восточный до трех метров в секунду.

В Златоусте синоптики обещают +27 градусов и временами слабые осадки.

В Аше сегодня тридцатиградусная жара и небольшой дождь.

В целом по области погода будет преимущественно одинаковой: температура воздуха составит +26...+31 градус. Переменная облачность, небольшие дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.