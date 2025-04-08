Слабое похолодание и дождь с грозой прогнозируют в Челябинской области 8 апреля

Сильного ветра не ожидается

Сегодня, 8 апреля, в Челябинской области будет преимущественно пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. Где-то может прогреметь гроза. В отдельных районах температура воздуха сохранится аномально высокой, а где-то снизится до +10°C, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет от +13 до +15°C. Небольшой дождь. Ветер северо-западного направления с переходом на юго-восточный, около 3 метров в секунду.

В Магнитогорске, Аше и Симе потеплеет до +18°C. День пройдет без осадков. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

Градусники в Миассе покажут около +14°C. Пасмурно. Ветер южного направления, до 3 метров в секунду.

В Златоусте — до +14°C. Небольшой дождь должен прекратиться во второй половине дня. Ветер юго-западный, слабый.

Столбики термометров в Снежинске, Озерске и Кыштыме зафиксируются на +10°C. Пасмурно, ближе к вечеру прояснится. Ветер юго-восточного направления, до 3 метров в секунду.

Дневной прогрев в Верхнеуральске составит около +16°C. Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный, слабый.

В целом температура в регионе будет варьироваться от +12 до +17°C, в южных районах воздух прогреется до +20°C. Облачно с прояснениями, локально ожидаются небольшие дожди. Также синоптики предупреждают о возможных грозах. В утренние часы местами вероятен туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, от 3 до 8 метров в секунду.