Слабая оттепель и мокрый снег ожидаются в Челябинской области 10 ноября

Осадки и небольшой плюс принесет теплый атмосферный фронт циклона

Сегодня, 10 ноября, в Челябинской области температура поднимется до +5°С. Часть территории окажется под влиянием атмосферного фронта, там пройдет мокрый снег с дождем, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +4°С. Облачно с прояснением, существенных осадков быть не должно. Ветер преимущественно юго-западный, до 5 метров в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +3°С. Пасмурно.

В Миассе во второй половине дня ожидается дождь. Градусники покажут 3°С со знаком плюс. Ветер юго-западного направления, 4 метра в секунду.

В Сатке, Златоусте и Трехгорном будет около +2°С. Слабый снег с дождем.

Южным районам достанется пасмурная погода и +3…+4°С. Ближе к вечеру вероятны незначительные осадки.

В Бакале столбики термометров приблизятся к 0°С. Небольшой дождь со снегом. Ветер юго-западного направления, 7 метров в секунду.

В Верхнем Уфалее неделя также начнется с ненастной погоды. Синоптики обещают около +1°С.

В Пласте — облачно с прояснениями и +3°С.

В целом воздух в регионе прогреется до 0…+5°С. Облачно с прояснением, локально ожидаются небольшие дожди и мокрый снег. В утренние часы в отдельных районах на дорогах будет скользко. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.