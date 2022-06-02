Сквер «Театральный» откроют в ботаническом саду Челябинского госуниверситета

В новом уголке природы высадят более 600 саженцев

В ботаническом саду Челябинского государственного университета 3 июня откроют сквер «Театральный». Благоустройство нового уголка природы пройдет возле первого корпуса вуза. Для этого высадят более 600 саженцев ели, сосны, лиственницы, маньчжурского ореха, барбариса, кизильника и других деревьев и кустарников. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ЧелГУ.



«Ботанический сад — это одно из любимых мест не только студентов и сотрудников вуза, но и челябинцев и гостей города. Созданный заботливыми руками команды биологов под руководством директора Веры Меркер, он ежедневно преображается: появляются новые коллекции растений, меняется ландшафт, открываются новые знаковые объекты. В благоустройстве территории не раз участвовали известные ученые, политики, спортсмены, деятели культуры, которые собственным примером показывают важность создания зеленых зон в нашем регионе», — отметил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

Открытие сквера «Театральный» пройдет при участии благотворительного фонда «Зеленый театр», поставившего спектакль «Тень». Труппа постановки состояла из известных бизнесменов, общественников и активистов Челябинска. Благодаря артистам удалось собрать около 600 тысяч рублей на покупку саженцев.





Открытие площадки пройдет 3 июня в 11:00 в ботаническом саду ЧелГУ у скульптуры Профессора. Принять участие в высадке деревьев могут все желающие. С собой организаторы рекомендуют иметь перчатки и удобную обувь.