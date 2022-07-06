Сквер на улице Бажова благоустраивают в Тракторозаводском районе Челябинска

На пространстве обустроят велодорожку

В Тракторозаводском районе Челябинска благоустраивают сквер, расположенный на улице Бажова. Осенью там появятся пешеходная зона, велодорожка и различные архитектурные формы. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Сейчас на территории идут работы по асфальтированию велодорожки и укладке плитки на будущей прогулочной зоне. Следующим этапом станет установка малых архитектурных форм и монтаж наружного освещения»,— рассказали в мэрии.

Работы проходят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Завершить благоустройство территории планируют в сентябре 2022 года.

До 1 сентября в Тракторозаводском районе Челябинска преобразят 24 двора и облагородят сквер «Молодежный». Благоустройство проведут по желаниям жителей района, часть из них — при поддержке местных депутатов. Работы также пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды».

На сегодняшний день благоустраивают дворы и общественные пространства в Центральном и Металлургическом районах города. Работы на некоторых объектах уже завершены.