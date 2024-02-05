Сквер на 5 тыс. «квадратов» благоустроили в Металлургическом районе Челябинска по нацпроекту

Перекресток Черкасской и Пети Калмыкова полностью преобразился

В Челябинске в 2023 году полностью преобразился сквер на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской в Металлургическом районе. Благоустройство проведено в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

«Площадь благоустроенной территории общественного пространства — 4 751 кв. м, в рамках проекта была создана тропиночная сеть, появились детские площадки, зона отдыха с установкой парковых качелей, скамеек и урн. Обустроены пространства для активного отдыха и проведено озеленение», — рассказали в АНО «Центр компетенций по вопросам городской среды».

Отметим, за пять лет реализации нацпроекта в Челябинской области была благоустроена 1 691 территория, в том числе 908 дворовых и 783 общественных.

В 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств, выбранных южноуральцами. Также будут преобразованы 48 дворовых территорий.

Весной 2024 года — уже по традиции — пройдет голосование за объекты благоустройства на 2025 год.