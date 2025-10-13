Скульптуру «Русалочка» у озера Смолино в Челябинске отреставрировали

Она радует пациентов центра реабилитации уже более 20 лет

В Челябинске заметно преобразилась скульптура «Русалочка», установленная у озера Смолино на территории Челябинского областного центра реабилитации. Реставраторы не только устранили следы времени, но и раскрасили фигуру, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

«Русалочка была установлена в 2003 году и давно стала одним из символов Смолино. Композиция напоминает известную русалку из Копенгагена, но обладает собственным уникальным образом»,— рассказали в ведомстве.

Челябинскую русалку от датской отличает мягкий и немного грустный взгляд, устремленный вдаль. Он придает композиции очарование и приковывает к ней взгляды пациентов и гостей реабилитационного центра.

Более чем за 20 лет состояние скульптуры ухудшилось. Теперь же русалочка выглядит так, словно только вышла из вод озера.