Скульптуру Петра и Февронии установят около Христорождественского собора в Челябинске

Это будет место притяжения молодоженов

К Пасхе, которую в этом году отметят 5 мая, в Челябинске планируют благоустроить сквер около строящегося кафедрального собора Рождества Христова, главным украшением которого станет скульптура Петра и Февронии. Как сообщил 11 марта на конференции глава Калининского района Владимир Шамне, это станет новым местом притяжения молодоженов.

«2024 год объявлен Годом семьи, поэтому к Пасхе мы планируем благоустроить территорию вокруг Христорождественского собора и установить скульптуру Петра и Февронии. Это будет красивое место для фотографий в первую очередь молодоженов, ну и вообще для гостей, потому что это будет красивое место в общем комплексе с парком вокруг собора. У нас есть проект, в рамках которого предусматривается озеленение. Будет группа деревьев около композиции», — рассказал Владимир Шамне.

По его словам, скульптура из бронзы высотой два метра будет установлена прямо на фоне собора. Покровителей семьи разместят на метровом гранитном камне. Вокруг будут группы деревьев, фонари, скамейки и прочие малые архитектурные формы.