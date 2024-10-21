Скрытая угроза: как дефицит йода влияет на самочувствие

Всемирный день борьбы с йододефицитом отмечают 21 октября

Около 80% территории России, включая Челябинскую область, считаются зоной, дефицитной по йоду. Это значит, что мы не можем получать этот важный микроэлемент из воды, воздуха или почвы и должны принимать его дополнительно в качестве пищевой добавки.

Чем опасен для человека дефицит йода, как его восполнять и кому нельзя принимать препараты йода, Первому областному информагентству рассказала заведующая отделением эндокринологии поликлиники ГКБ № 1 Челябинска Юлия Воронова.

— Юлия Сергеевна, может ли человек понять без анализов, что ему не хватает природного йода?

— В первую очередь, йод влияет на работу щитовидной железы. При дефиците этого микроэлемента у человека развивается гипотериоз. Заподозрить заболевание можно по таким признакам, как общая слабость, утомляемость, сонливость, сухость кожи, снижение артериального давления. При дефиците йода у человека развивается заторможенность, нарушаются внимание, память и концентрация. Если вы замечаете все это за собой, следует обратиться к участковому доктору и сдать соответствующие анализы.

Доктор проверит работу вашей щитовидной железы. Если уровень териотропного гормона находится в референсных значениях от от 0,4 до 4, дефицита йода в организме нет.

Тем не менее, йод следует принимать в профилактических целях.

— Каким образом и в каком количестве?

— Есть препарат «Калий йодид». Детям показано принимать его в дозировке 90 мкг в сутки, беременным и кормящим женщинам — 200-250 мгк, а всем остальным взрослым — 120 мгк в сутки.

Также для профилактики можно использовать йодированную соль. При этом люди, которые по указанию врача должны ограничивать потребление соли до 3 г в сутки, могут чуть-чуть подсаливать такой солью салаты.

Кстати, у нас в России для йодирования соли используют калий йодад, который не теряет свои свойства при термической обработке. Такую соль можно использовать при готовке.

— Если человек будет принимать препараты йода в той дозировке, которую вы указывали, нужно ли время от времени сдавать контрольные анализы?

— Нет, не нужно. Это профилактическая доза, она не может привести к передозировке.

— А передозировка йодом все же бывает?

— Если человек будет употреблять препараты йода в больших дозах, у него может развиться тиреотоксикоз. Заболевание проявляется в виде дрожи, потливости, нарушения сна, и мобильности нервной системы. Человек становится раздражительным, плаксивым, у него снижается масса тела.

Также следует помнить, что людям с некоторыми патологиями щитовидной железы, например, в зобом, принимать йод вообще нельзя.

— Можно ли компенсировать недостаток йода продуктами?

— Да, для этого нужно употреблять морепродукты, морскую рыбу и морские водоросли — ламинарии.