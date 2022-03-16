В Челябинске потеплеет до +2 градусов

Синоптики Гидрометцентра России дали оптимистичный прогноз

Затянувшиеся холода скоро сменит плюсовая температура. Такой прогноз для Челябинска на ближайшие дни дает Гидрометцентр России.

Уже в четверг, 17 марта, дневная температура поднимется до −4 градусов. В пятницу будет до −3. В субботу, 19 марта, столбик термометра подберется к нулю.