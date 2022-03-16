Уже в четверг, 17 марта, дневная температура поднимется до −4 градусов. В пятницу будет до −3. В субботу, 19 марта, столбик термометра подберется к нулю.
А в воскресенье, 20 марта, и в понедельник, 21 марта, синоптики ждут повышения температуры до +2 градусов. Ночью температура все еще будет низкой. Например, в ночь на четверг в Челябинске будет до −25 градусов. Но к выходным ночью будет до −7…−8 градусов.
А в это время Челябинский гидрометцентр проверил, насколько часто после теплой зимы наступает теплое лето. Синоптики изучили статистику за 40 лет и пришли к выводу, что полагаться на одни приметы не стоит.