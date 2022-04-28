Скорая «поликлиника на колесах» медцентра «Лотос» спасает челябинцев более 10 лет

Сегодня медики отмечают профессиональный праздник

День работников скорой помощи отмечают в России сегодня, 28 апреля. ИА «Первое областное» расскажет читателям о необычной бригаде, которая, как настоящая поликлиника на колесах, готова помочь в любой непредвиденной ситуации.

Назвать такую скорую каретой язык не повернется: во время поездки пациент не почувствует ни одной кочки. И это заслуга не только ловкого водителя, но и современной каталки с подвесом.

«Тут пациент находится как в люльке. Не чувствует никаких кочек. Его не трясет. И пациенты у нас в основном спят, когда едут на этой каталке. Плюс функция пружины позволяет не ощущать эти кочки. Поэтому пациент очень доволен и всегда хвалит нашу каталку», — говорит фельдшер скорой помощи Михаил Шампаров.

Комфортные условия не роскошь а необходимость, ведь пока скорая едет в больницу, внутри борются за жизнь.

«В Челябинске уже есть целое семейство, где мы спасли дедушку с инсультом, сына с инфарктом, приняли роды, а потом приезжали на вызов к новорожденному малышу. Мы для этой семьи уже как ангел-хранитель», — говорит заведующий отделением скорой медицинской помощи медицинского центра «Лотос» Алексей Мамыкин.

Ангелами-хранителями бригада медицинского центра «Лотос» трудится уже 10 лет. За это время врачи, фельдшеры и водители приходили на помощь не только челябинцам, но и жителям области и даже соседних регионов. Спасала пациентов скорая даже в Калмыкии, в Ханты-Мансийском округе и в Казахстане.

За десять лет работы служба скорой помощи медицинского центра «Лотос» трансформировалась в полноценную поликлинику на колесах. Сейчас в отделении работают почти 50 человек личного состава.

Чтобы собраться на вызов, бригаде нужно всего две минуты. В своей поликлинике на колесах медики готовы к любой ситуации. С собой возят дефибриллятор, ИВЛ, ингалятор и четыре баллона с кислородом, так что могут не только оказать первую медицинскую помощь, но еще и провести медицинскую эвакуацию или просто взять анализы.

А с началом весны бригаде скорой нередко приходится помогать пациентам с укусом клеща. Медики могут снять его с кожи, провести анализ клеща на несколько инфекционных заболеваний и ввести дозу иммуноглобулина, который всегда в наличии.

Свой профессиональный праздник бригада тоже проведет на трудовом посту, ведь спасать жизни — это больше чем профессия.