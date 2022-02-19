Скончался почетный профессор ЧелГУ Владимир Балыкин

Ему было 73 года

18 февраля в Челябинске на 74 году жизни скончался почетный профессор Челябинского государственного университета Владимир Балыкин. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«18 февраля ушел из жизни почетный профессор ЧелГУ, доктор химических наук, профессор кафедры физической и аналитической химии химического факультета ЧелГУ Владимир Балыкин. Коллектив ЧелГУ выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Владимира Петровича. О дате и времени прощания с профессором будет сообщено дополнительно»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте ЧелГУ.

Владимир Балыкин родился 1 марта 1948 года в Челябинске. В 1971 году окончил химический факультет Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. Затем окончил аспирантуру, после чего работал в Институте органической химии имени Н. Д. Зелинского, в Научно-исследовательском институте прикладной химии в Московской области, а также в Научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте электродной промышленности в Челябинске. В Челябинском государственном университете работал с 1992 года. В 1997 году Владимиру Балыкину присвоено ученое звание профессора. В 2011 году — звание «Почетный профессор ЧелГУ».