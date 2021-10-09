Скончался почетный гражданин Челябинской области Василий Кривопуск

Бывшему первому секретарю горкома Челябинска было 90 лет

Правительство Челябинской области сообщило о смерти почетного гражданина региона, одного из первых секретарей горкома партии Василия Кривопуска. Василию Андреевичу исполнилось 90 лет.



«Губернатор и Правительство Челябинской области с прискорбием извещают, что на 90-м году жизни скончался почётный гражданин Челябинской области Василий Андреевич Кривопуск, и выражают глубокие соболезнования его родным и близким. Практически вся жизнь Василия Андреевича была связана с Южным Уралом. Он внёс большой вклад в развитие строительной отрасли региона, занимал ответственные посты в Челябинске, представлял область в Верховном Совете Российской Федерации. Память о Василии Андреевиче Кривопуске навсегда останется в сердцах людей, знавших этого прекрасного человека», — сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Василий Андреевич действительно с 1956 года состоял на хозяйственной и политической работе. За 44 года он успел пройти путь от начальника производственно-технического отдела Челябинского строительного управления № 733 треста «Уралтрансспецстрой» до заместителя председателя комитета по ЧС Челябинской области. Был первым секретарем Калининского райкома КПСС, вторым и первым секретарем Челябинского горкома, заместителем председателя Челябинского облисполкома.

Редакция Первого областного информагентства выражает свои соболезнования родным и близким усопшего.