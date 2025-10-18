Скончался «отец» тайского бокса в Челябинской области Константин Жданов

До своего 48-летия он не дожил всего два месяца

Сегодня, 18 октября, остановилось сердце Константина Жданова — председателя Федерации муайтай Челябинской области и вице-президента Федерации муайтай России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Именно он стоял у истоков развития тайского бокса не только в регионе, но и в стране.

«Константин Жданов был судьей международной категории, чей авторитет и профессионализм признавались коллегами по всему миру»,— отметили в ведомстве.

Константин Жданов был не только профессионалом, но и прекрасным руководителем, и чутким наставником, чья поддержка для спортсменов была бесценна. Его главными качествами были внимательность, забота и доброта.

В 2019 году Константин Жданов стал первым в истории отечественного тайского бокса «Почетным спортивным судьей России».

Редакция ИА «Первое областное» выражает соболезнования родным и близким Константина Жданова.