Скончался известный писатель Николай Година

Члену Союза писателей России и почетному гражданину Миасса было 86 лет

Накануне, 30 октября, на 87 году жизни скончался член Союза писателей России, почетный гражданин Миасса, поэт и публицист Николай Година. Правительство Челябинской области и губернатор Алексей Текслер выразили глубокие соболезнования семье и близким покойного.

«Практически вся жизнь Николая Ивановича была связана с Южным Уралом, где он в полной мере раскрылся как поэт, писатель, публицист. В Миассе он возглавлял литературное объединение „Ильменит“, позднее более десяти лет руководил Челябинской областной организацией Союза писателей России. Из-под пера Николая Ивановича вышло более 20 поэтических сборников, где каждое стихотворение было наполнено искренней любовью к Южному Уралу и живущим здесь людям. До самого последнего мгновения своей жизни Николай Иванович писал стихи, редактировал тексты начинающих авторов, участвовал в общественной жизни. Память о Николае Ивановиче Године навсегда останется в сердцах людей, знавших этого душевно сильного, открытого людям человека»,— сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным Союза писателей России, Николай Година скончался в больнице от последствий коронавируса.

Писатель, автор более 20 книг родился 25 августа 1935 года в хуторе Шаймаково Полтавской области УССР. В 1959 году переехал в Миасс, где работал машинистом экскаватора, инженером и председателем профкома. С 1967 года руководил литературным объединением «Ильменит». В том же году выпустил свою первую книгу «Белое, синее». С 1987 года жил в Челябинске и на протяжении 11 лет возглавлял Челябинское отделение Союза писателей России.