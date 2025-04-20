Скончался главред газеты «Магнитогорский металл» Олег Фролов

Журналист ушел на 47-м году жизни

Сегодня, 20 апреля, стало известно о смерти главного редактора газеты «Магнитогорский металл» Олега Фролова. Он возглавлял издание почти 20 лет и немного не дожил до 90-летия газеты, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Внезапный уход из жизни Олега Валерьевича стал горестной вестью для всех, кто знал этого человека, и прежде всего для коллег из медиасообщества. Светлая память о нем навсегда останется в памяти всех, кто знал этого яркого, открытого человека, профессионала, искренне преданного журналистской профессии, истинного патриота своей страны»,— сказал глава региона.

Алексей Текслер отметил, что Олег Фролов бережно хранил традиции газеты и придал ей новую динамику. При этом сохранил коллектив и солидный тираж издания — один из самых крупных в стране для корпоративных газет.

Олег Фролов начал свой трудовой путь с ведущего программ на радио. После он несколько лет работал на телевидении. В 2006 году стал главным редактором газеты «Магнитогорский металл».