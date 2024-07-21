Скончался директор нацпарка «Зюраткуль» Александр Брюханов

На протяжении 20 лет он с рвением развивал и охранял парк и его обитателей

Сегодня, 21 июля, стало известно о смерти директора национального парка «Зюраткуль», главного государственного инспектора Александра Брюханова. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, за более чем 20 лет на посту директора он успел стать «лосиным папой», предотвратить десятки лесных пожаров и получить почетное звание «Рыцарь леса».

Александр Брюханов окончил тогда еще Уральскую лесотехническую академию и по распределению попал в Сатку, где в 1994 году приступил к работе главным лесничим нацпарка. В 2002 году стал исполняющим обязанности директора, год спустя его окончательно утвердили на эту должность.

«Александр Витальевич постоянно занимался повышением своего профессионального уровня, поддерживал деловые контакты со многими руководителями и специалистами других особо охраняемых природных территорий, поддерживал тесную связь с органами правопорядка по совместной работе по охране территории парка. Имел необходимые знания по вопросам финансово-хозяйственной деятельности»,— подчеркнули представители нацпарка.

Именно Александр Брюханов создал мобильную патрульную группу для охраны территории парка и даже нередко сам выходил в рейды, несмотря на праздники или выходные. Он активно боролся с браконьерами, коммерсантами, принимал все меры для предотвращения лесных пожаров. Он же создал реабилитационный центр для лосят-сирот, воспитал и выпустил не один десяток сохатых.

«Александр Витальевич показал себя как честный человек, грамотный специалист своего дела и организатор, способный создать коллектив единомышленников, успешно справляющийся с поставленными перед ним задачами. С подчиненными был терпелив и отзывчив, зарекомендовал себя справедливым руководителем, имеющим авторитет»,— добавили в нацпарке.

Александр Брюханов имеет множество благодарственных писем, почетных грамот, знаков, а также почетное звание «Рыцарь леса».