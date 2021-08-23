Скончался челябинский журналист Олег Ласточкин

По предварительным данным, причиной смерти стало сердечно-сосудистое заболевание

В Челябинске после тяжелой болезни скончался известный журналист Олег Ласточкин. В Челябинском областном союзе журналистов сообщают, что причиной смерти Ласточкина стали болезнь сердца и множественные поражения внутренних органов.



Олегу Ласточкину не исполнилось и 60 лет. Он один из немногих челябинских журналистов, получивших в свое время профильное образование в Университете дружбы народов. Ласточкин был одним из первых журналистов в редакции известного портала 74.ru, затем возглавлял газету «Метро-74» (франшиза тогда принадлежала бизнесмену Валерию Алешкину), работал в газетах «Челябинский рабочий», «Московский комсомолец», «Губерния» и многих других изданиях. Одно время работал пресс-секретарем общественного движения «Соцгород», в последние месяцы трудился внештатным корреспондентом сайта «ЛентаЧел».

«Умер Олег Ласточкин. Классный был журналист. Очень интересный человек. Очень жаль, что так рано ушел. Как я понимаю, его маме нужна помощь в организации похорон», — сообщил о смерти коллеги главный редактор портала «ЛентаЧел» Герман Галкин.

Редакция ИА «Первое областное» приносит свои соболезнования родным и близким Олега Ласточкина.