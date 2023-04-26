Скончалась преподаватель журфака ЧелГУ Татьяна Артишевская

Факт смерти подтверждают в деканате факультета

Ушла из жизни преподаватель факультета журналистики Челябинского государственного университета Татьяна Артишевская. Как сообщили Первому областному информагентству на журфаке, Татьяне Михайловне стало плохо в воскресенье, 23 апреля, но врачи помочь не смогли.



Татьяна Артишевская — один из ветеранов факультета журналистики, воспитавшая целые поколения специалистов массмедиа. Она преподавала еще в 1990—2000-е годы, когда будущий журфак был только отделением в составе филологического факультета.

Кандидат педагогических наук, Татьяна Михайловна долгое время преподавала психологию журналистики, работала на кафедре теории массовых коммуникаций и оставила занятия лишь в последние два года.

Редакция Первого областного информагентства выражает соболезнования родным и близким Татьяны Артишевской. Место и время прощания с Татьяной Михайловной пока уточняется.