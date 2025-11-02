Скользкие дороги и стойкий минус обещают южноуральцам 3 ноября

Осадки прекратятся к утру

В понедельник, 3 ноября, циклон покинет территорию Челябинской области, осадки прекратятся. Однако день выдастся холодным и ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночью еще возможен слабый снег. Температура опустится до минус 4—6 градусов. Днем существенных осадков не ожидается. Столбики термометров почти не поднимутся: синоптики обещают от −2 до −4 градусов. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 6—11 метров в секунду.

По области в ночь на понедельник ожидаются слабые метели и до −7 градусов. Днем — облачная погода с прояснениями, почти без осадков и −4...+1 градус. На дорогах местами также будет скользко. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.