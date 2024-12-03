В октябре 2023 года на приобретение необходимых вещей для собаки челябинцы в среднем тратят 8 440 рублей, а для кошки — 9 340 рублей, поделились с ИА «Первое областное» аналитики Avito.
Вот основные статьи расходов:
— Корм — большой пакет стоит около 1 500 рублей.
— Лакомства — цены начинаются от 140 рублей.
— Миски для воды и корма — примерно 1 700 рублей за две.
— Лежанка средней величины — около 1 600 рублей.
— Переноска — 1 300 рублей.
— Расческа — качественная стоит примерно 1 100 рублей.
— Игрушка — средняя стоимость составляет около 600 рублей.
— Поводок для собаки — около 500 рублей.
— Лоток и наполнитель для кошки — 900 рублей и 500 рублей соответственно.
Сумма на содержание питомца будет зависеть от множества факторов, таких как здоровье животного, его размер и предпочтения в корме. Главное — заранее планировать бюджет, чтобы обеспечить питомцу комфортную и счастливую жизнь.