Сколько жители Челябинской области тратят на подготовку к появлению питомца

Сумма зависит и от состояния здоровья животного

В октябре 2023 года на приобретение необходимых вещей для собаки челябинцы в среднем тратят 8 440 рублей, а для кошки — 9 340 рублей, поделились с ИА «Первое областное» аналитики Avito.

Вот основные статьи расходов:

— Корм — большой пакет стоит около 1 500 рублей.

— Лакомства — цены начинаются от 140 рублей.

— Миски для воды и корма — примерно 1 700 рублей за две.

— Лежанка средней величины — около 1 600 рублей.

— Переноска — 1 300 рублей.

— Расческа — качественная стоит примерно 1 100 рублей.

— Игрушка — средняя стоимость составляет около 600 рублей.

— Поводок для собаки — около 500 рублей.

— Лоток и наполнитель для кошки — 900 рублей и 500 рублей соответственно.

Сумма на содержание питомца будет зависеть от множества факторов, таких как здоровье животного, его размер и предпочтения в корме. Главное — заранее планировать бюджет, чтобы обеспечить питомцу комфортную и счастливую жизнь.