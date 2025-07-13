Сколько стоят садовые малина, вишня и смородина в Челябинске и пригороде

Изучили предложения садоводов

«Ягод в этом году много», — поделилась с ИА «Первое областное» читательница Анна. По словам опытного садовода, клубника уже отошла, но зато пошли малина, вишня и смородина. Большую часть урожая южноуральцы оставляют себе, а излишки продают на рынках или в интернете. Выяснили, по какой цене.

Килограмм вишни в среднем можно купить за 200 — 250 рублей.

Очень много смородины, причем как красной, так и черной. За килограмм садоводы просят от 200 до 300 рублей. Некоторые продают ведрами — стоимость начинается от 1000 рублей.

«Смородина в этом году крупная. Сорт „Изюм“ очень сладкий и крупный»,— уточняют садоводы.





Малина пошла недавно, но ее уже можно найти на рынках. Средняя стоимость килограмма этих ягод — 400 рублей.

А вот любителям крыжовника придется подождать — спелые вкусные ягоды пойдут только в августе, отмечают садоводы.