Сколько стоит вызов Деда Мороза на дом в Челябинске

За год цены упали на 9 процентов, и, по данным «Тинькофф Data», поздравление стало одним из самых дешевых в стране

Мы изучили на «Авито» цены на новогоднее поздравление в Челябинске и узнали, сколько сейчас стоит визит новогоднего Деда.



На «Авито» в Челябинске более тысячи предложений. Деда Мороза можно заказать как одного, так и в наборе со Снегурочкой — тогда дороже на 600 рублей. Дополнительно предлагают целый набор персонажей: мишек, зайчиков и котиков, фей и эльфов — так цена увеличивается до 3000 рублей. Поздравление целой группы в детском саду или в офисе обойдется еще дороже — 3000 только за Деда со Снегурочкой.

Разбег цен большой: персональное поздравление стоит от 500 до 3000 рублей, в среднем — около 1400 рублей. Поздравление от Деда Мороза 31 декабря вне зависимости от времени стоит от 3000 рублей, а с компанией зайчиков, эльфов и фей — 7600 рублей, то есть в три раза дороже, чем днем раньше.

Актеры готовы приехать в любой день вплоть до 10 января. А после все Деды Морозы сдадут костюмы в аренду и вернутся на привычную, не волшебную работу.

В 2022 году «Тинькофф Data» подсчитал «Индекс Деда Мороза» по стране. Оказалось, что в Челябинске новогоднее поздравление одно из самых дешевых: в среднем 1457 рублей. Это почти в два раза дешевле, чем в Москве. Причем цена на Деда Мороза в Челябинске упала на 9 процентов по сравнению с прошлым годом.