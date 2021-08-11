Сколько стоит собрать ребенка в школу в Челябинске

Цены на многие товары значительно выросли в 2021 году

Середина августа — самое время начать собирать ребенка в школу. Каждый родитель желает сделать это максимально безболезненно для семейного бюджета. Эксперты «Авито» подсчитали, что средняя сумма в этом году составит около 18 тысяч рублей. Выясняем, на что уйдут эти деньги.

Первое и самое важное — это, конечно же, школьная и спортивная формы. В этом году цены на школьную форму заметно возросли: родителям девочек форма обойдется в среднем в 600 рублей, что на 20% дороже, чем в прошлом году. Родителям мальчиков придется отдать в среднем 800 рублей.

Цены на спортивную форму не изменились: и для девочек, и для мальчиков средняя стоимость формы составляет 500 рублей.

«В последние 2 недели россияне стали интересоваться школьными товарами на 65% чаще, чем в прошлом году. Наиболее популярной категорией оказалась школьная форма — спрос на нее вырос практически в 3 раза, и россиянам есть из чего выбрать — количество объявлений о продаже как б/у, так и абсолютно новой школьной формы выросло на 37% по сравнению с прошлым годом»,— рассказал руководитель категории Lifestyle в «Авито» Алексей Козловский.

Еще одни верные «друзья» школьника — это рюкзак и канцелярские принадлежности. К выбору рюкзака и пенала следует отнестись особенно внимательно, поскольку они могут служить ученикам не один год. В Челябинске средняя стоимость рюкзака составляет 600 рублей, что на 20% больше, чем в 2020 году. Средняя стоимость пенала тоже возросла на 33% и составляет 400 рублей. Первые необходимые канцелярские принадлежности, или «набор первоклассника», обойдется челябинским родителям в среднем в 400 рублей.

Несмотря на то, что южноуральские школьники 1 сентября отправятся в школу, ноутбук является очень важной покупкой. В прошлом году из-за внезапно введенного дистанционного обучения родителям пришлось сильно потратиться, чтобы не прерывать учебный процесс. В этом году стоит предусмотреть все варианты и заранее приобрести гаджет, тем более, что он может помочь ребенку в учебе. В Челябинске средняя стоимость ноутбука составляет 15500 рублей, и это на 11% дороже, чем летом 2020 года.







Таким образом, родителям предстоит потратить в среднем около 18 200 рублей на подготовку ребенка к школе.

Напомним, со 2 августа челябинские семьи с детьми-школьниками начали получать единовременную выплату к началу учебного года. По указу президента РФ Владимира Путина сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка.