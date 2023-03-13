Сколько праздничных выходных ждут жителей Челябинской области в мае

В этом году не будет привычных майских каникул

В мае 2023 года южноуральцы, как и остальные россияне, работающие на пятидневке, получат три дня праздничных выходных. Согласно производственному календарю, опубликованному на сайте Госдумы, понедельник, 1 мая, когда отмечают Праздник Весны и Труда, станет единственным выходным днем. После этого работники смогут отдохнуть в субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, а затем вся страна будет отмечать День Победы в течение двух дней, 8 и 9 мая.

«1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, в соответствии с постановлением Правительства РФ их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно», — говорится на сайте парламента.

Всего в предстоящем мае ожидается 11 нерабочих дней, которые приходятся на выходные и праздники, а 20 дней являются рабочими. Всего в 2023 году, как сообщало ранее ИА «Первое областное», обозначено шесть периодов с длинными выходными. Три выходных дня также выделены в июне (с 10-го по 12-е число), когда отмечают День России, и в ноябре, когда празднуют День народного единства (4—6 ноября).