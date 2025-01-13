Сколько печатных СМИ издается в Челябинской области

В День российской печати расскажем о газетах

По данным Роскомнадзора, в Челябинской области всего зарегистрировано 501 средство массовой информации. Из них 241 печатное СМИ (газеты, журналы, бюллетени).

В каждой территории региона есть свои уникальные печатные издания — их 38.

В 2024 году почтальоны доставили жителям Челябинской области около 4 миллионов экземпляров периодических печатных изданий, сообщила главный специалист группы по маркетинговым корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина.

Напомним, День российской печати отмечают 13 января. В этот день в 1703 году в России вышла первая газета. В подготовке издания принимал участие император Петр I. Он отбирал материалы для публикации, проверял переводы и корректировал тексты.